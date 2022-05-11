Опубликован график отключения воды в Казани в мае

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на май 2022 года. Оно связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.



В исполкоме указали, что сроки отключения горячей воды могут скорректировать. Все работы в городе проводят поэтапно, поэтому отключение водоснабжения может производиться не единожды, а фигурировать в графике несколько раз.

Так, с 17 мая ожидается отключение горячей воды по улицам 2-я Ленинградская, Айдарова, Бондаренко, Воровского, Гагарина и других. С полным графиком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов

В начале месяца власти Казани опубликовали график отключения горячей воды в домах, подключенных к сетям АО «Казэнерго». Так, с 11 по 24 мая горячей воды не будет во многих домах на улицах Маяковского, Муштари, Вишневского, Ершова, Шмидта и других. Завершить все работы планируется 15 августа. С полным списком адресов, в которых планируется отключение, можно ознакомиться также на сайте мэрии.

Маргарита Головатенко