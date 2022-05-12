Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Вечером на дорогах Казани образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», образовавшиеся пробки оцениваются в 7 баллов.

В основном движение затруднено в центральной части города. Пробки образовались на улицах Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Московской, Тукая, Карла Маркса, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Родины и других.

Фото: скриншот

Также заторы появились на Сибирском, Оренбургском и Мамадышском трактах, улицах Фрунзе, Завойского, Фучика, Декабристов, Чуйкова, Копылова, проспектах Победы, Ибрагимова и Ямашева.

Сегодня сообщалось, что в городе продлили ограничение движения для автотранспорта на участке по Аметьевской магистрали до 30 сентября. Проезд будет закрыт в обоих направлениях. Это связано с устройством транспортной развязки при строительстве Вознесенского тракта.

Диана Жиленкова