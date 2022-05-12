Василий Токранов вновь стал игроком «Ак Барса»

32-летний защитник Василий Токранов вновь стал игроком казанского ХК «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона-2023/2024. В прошлом сезоне Токранов провел в СКА, где сыграл восемь матчей и сделал одну передачу. Всего в КХЛ защитник сыграл 432 матча, набрав 136 (36+100) очков при показателе полезности +45.

По словам генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина, Токранов отлично чувствует позицию на льду и умеет играть в атаке и обороне. Он отметил, что клуб рад возвращению воспитанника альметьевского хоккея в родную систему.

Токранов родился 2 августа 1989 года в Альметьевске. Был воспитанником школы «Нефтяника». Дебютировал за «Ак Барс» в сезоне-2007/08, выступал в составе казанской команды до 2018 года, затем перешел в СКА.

На прошлой неделе стало известно, что центральный нападающий Кирилл Семенов подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Недавно 33-летний защитник Динар Хафизуллин тоже вернулся в «Ак Барс». В прошлом сезоне он выступал в «Салавате Юлаеве».



Дарья Акимова