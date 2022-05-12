МВД Татарстана объявило в розыск четырех подозреваемых в махинациях под видом обучения финансовой грамотности

МВД Татарстана объявило в розыск подозреваемых организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на биржах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии полицейских, преступная группа действовала на территории республики в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года в офисах, расположенных на улицах Ершова, Баумана и Парижской коммуны. Они зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг обучения финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и крипто-биржах.

На данный момент 12 обвиняемых, жители Самары и Ульяновской области, задержаны. Четверо из них были заключены под стражу, двое отправлены на домашний арест, пятерым выдана подписка о невыезде и одному — запрет на определенные действия.

Сейчас в розыск объявлены трое уроженцев Самары — Вадим Деев 1994 года рождения, Максим Маристкин 1996 года рождения и Андрей Кретов 1980 года рождения, а также уроженец Ульяновска Ле Муса Чат 1994 года рождения.



Фото: МВД по РТ

Фото: МВД по РТ

Фото: МВД по РТ

Фото: МВД по РТ

Тем, кто имеет информацию об их местонахождении, необходимо обратиться в ГСУ МВД по Татарстану (тел. 2912-613) либо в УЭБ и ПК МВД (тел. 2913-915, 2912- 385).

21 апреля в столице Татарстана задержали куратора сайта и службы поддержки Finiko Антона Семыкина. Он был наемным работником и руководил несколькими отделами Finiko. Вахитовский суд отправил Семыкина в СИЗО до 20 июня. Как уточнил в ходе заседания адвокат Руслан Ашрафуллин, до задержания Семыкин дважды допрашивался в качестве свидетеля по делу — в декабре 2021-го и феврале 2022-го. По мнению защиты, это доказывает — скрываться его клиент не планировал.



Максим Кокунин