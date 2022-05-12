Татарстанцев предупредили о грозе, сильном ветре и тумане завтра

Завтра, 13 мая, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Так, ночью и днем синоптики ожидают туман и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. В ночные часы и днем возможна гроза. По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью температура составит от 2 до 6 градусов тепла, а днем она поднимется от +11 до +16 градусов.

Фото: ГУ МЧС Татарстана

При ухудшении погодных условий МЧС рекомендует не покидать помещения без особой необходимости и не оставлять без присмотра детей. При сильном ветре стоит держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и сетей электропередач.

Артем Гафаров