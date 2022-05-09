Вице-премьер Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги в России

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги сухой травы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, практически все случаи природных пожаров этой весной произошли по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнем. Она считает, что за это должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в две тысячи рублей. Вице-премьер подчеркнула, что безалаберное отношение к противопожарным нормам могут привести к гибели людей и огромному урону инфраструктуры и лесного фонда.

Она отметила, что наиболее возгораемыми регионами в 2022 году стали Амурская область (22,6% от общей площади), Приморский край (17,9%), Курганская область (14,6%), Хабаровский край (7,3%), Красноярский край (6,8%), Еврейская АО (6,1%) и Иркутская область (5,6%). На долю этих регионов пришлось 51,3% от количества и 80,9% от общей площади, пройденной огнем.

Фото: t.me/abramchenko_channel

В Рослесхозе сообщили, что август этого года может стать самым пожароопасным месяцем в России. С наступлением лета уровень пожарной опасности вырастет почти во всех федеральных округах, за исключением Приволжского. В октябре лесопожарный период традиционно пойдет на спад.

Дарья Акимова