В Татарстане бывшая заместитель директора медколледжа обвиняется в получении взятки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней бывшей заместителя директора медицинского колледжа в Набережных Челнах, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая получила от старосты одной из групп 52,5 тысячи рублей, собранные с 34 человек, за содействие в успешной сдаче зачетов и экзамена. Кроме того, замдиректора получила денежные средства на общую сумму около 320 тысяч рублей за помощь в поступлении на обучение в колледж трех абитуриенток.

Причастность к совершению преступления она признала частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Максим Платонов (архив)

30 марта сообщалось о том, что набережночелнинский городской суд продлил арест бывшему директору медицинского колледжа Светлане Вахитовой до 30 апреля этого года. Летом прошлого года 68-летнюю Вахитову заподозрили в получении взяток за покровительство работе кафе в учебном заведении. При обыске в ее квартире нашли и изъяли расписки о передаче денег на общую сумму 18 млн рублей, а также около 2 млн наличных денег. В отношении директора медколледжа завели уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Также в январе по подозрению в получении взятки задержали заведующую отделом дополнительного профессионального образования медколледжа Галину Салихову. Инцидент также произошел летом 2021 года.



Максим Кокунин