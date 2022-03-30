В Челнах продлили арест бывшему директору медколледжа

Фото: Максим Платонов (архив)

Набережночелнинский городской суд продлил арест бывшему директору медицинского колледжа Светлане Вахитовой до 30 апреля текущего года. Также изменены запреты и ограничения для обвиняемой.

Как сообщили в пресс-службе суда, Вахитовой разрешены ежедневные прогулки на улице продолжительностью два часа по месту проживания. Постановление в законную силу не вступило.

Летом прошлого года 68-летнюю Светлану Вахитову заподозрили в получении взяток за покровительство работе кафе в учебном заведении. При обыске в ее квартире нашли и изъяли расписки о передаче денег на общую сумму 18 млн рублей, а также около 2 млн наличных денег. В отношении директора медколледжа завели уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В январе по подозрению в получении взятки задержали заведующую отделом дополнительного профессионального образования медколледжа Галину Салихову. Инцидент также произошел летом 2021 года.

Диана Жиленкова