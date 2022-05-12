Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев вышел на свободу по УДО

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, ранее осужденный за получение взятки, вышел на свободу по УДО из ИК-1 в Твери, сообщает RT.

Улюкаев покинул исправительную колонию на автомобиле.

В конце апреля СМИ сообщили, что в Твери суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Источники сообщали, что вопрос о досрочном освобождении экс-министра был решен 27 апреля.



Прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение». Отмечалось, что если решение суда не обжалуют, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Маргарита Головатенко