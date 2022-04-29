«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить бывшего главу Минэкономразвития Улюкаева

В Твери суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, ранее осужденного за получение взятки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По словам собеседника издания, вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля. Однако экс-глава Минэкономразвития останется в колонии до вступления решения в силу.

Отмечается, что прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение». Если решение суда не обжалуют, предполагается, что Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

В ночь на 15 ноября 2016 года оперативники задержали Алексея Улюкаева. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Маргарита Головатенко