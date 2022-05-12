Курс доллара снизился до 66,61 рубля

В начале валютных торгов на Московской бирже рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, сообщает ТАСС.



Курс доллара по данным на 10.04 мск снизился на 0,89%, до 66,6 рубля, а курс евро — до 69,79 рубля (-1,01%).

На открытии торгов Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижался на 27 копеек и достигал 66,93 рубля. Курс евро рос на 35,5 копейки, до отметки в 71 рубль.

В начале основной сессии в четверг российский рынок акций демонстрирует падение индекса Мосбиржи и рост индекса РТС. Индекс Мосбиржи по данным на 10.05 снижался на 0,25% — до 2 380,63 пункта. Индекс РТС рос до 1 124,9 пункта (+0,08%).

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Финансист Иван Солдатов ранее рекомендовал россиянам в ближайшее время не спешить обменивать доллары на рубли. Эксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.

На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей. Американская валюта достигла такого показателя впервые с марта 2020 года.

Маргарита Головатенко