В казанском поселке Малые Клыки на пожаре погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Сегодня утром в жилом массиве Малые Клыки в Советском районе Казани произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Горела кровля двухэтажного кирпичного жилого дома, расположенного на улице Большая Красная, д. 58. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 07.51. В 08.15 пожар был локализован, в 08.18 открытое горение ликвидировали на предварительной площади 100 кв. м.

В 08.20 обнаружили тело мужчины. Его личность предстоит установить, тело передали сотрудникам полиции. Причина пожара устанавливается.

Фото: 16.mchs.gov

7 мая сообщалось, что в селе Муслюмово в Татарстане две женщины погибли, еще один мужчина пострадал на пожаре в частном доме.

Маргарита Головатенко