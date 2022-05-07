В Татарстане две женщины погибли и один мужчина пострадал на пожаре в частном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Муслюмово в Татарстане две женщины погибли, еще один мужчина пострадал на пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило сегодня днем. Происходило горение кирпичного одноэтажного жилого дома размером в плане 5х8 предварительно на площади 40 кв.метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные ликвидировали открытое горение и обнаружили внутри дома двух женщин. Врачи констатировали их смерть. Также пожарные передали медикам пострадавшего мужчину. Причина пожара устанавливается.

На этой неделе в казанском поселке Отары загорелись два рядом стоящих частных дома. Одному мужчине стало плохо, прибывшие медики констатировали смерть, не связанную с воздействием опасных факторов пожара. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.



Татьяна Леухина