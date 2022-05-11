Следком России изучит данные об опытах над пациентами психбольницы в Харьковской области

Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны об экспериментах, проведенных американскими представителями на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи изучат полученные данные и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к экспериментам лиц. Отмечается, что в целях сокрытия своей идентификации исследователи США прибывали через территории третьих стран, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Минобороны России сообщили об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом. По данным ведомства, основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40—60 лет с высокой стадией физического истощения.

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Диана Жиленкова