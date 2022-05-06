УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 74:65 (20:10, 15:22, 19:9, 20:24) в пользу казанцев.

В составе УНИКСа наиболее результативным игроком стал Марио Хезонья, который набрал 27 очков. Также отличились Лоренцо Браун (10) и Артем Клименко (8). Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 мая.

В третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС обыграл саратовский «Автодор» со счетом 88:79 (20:19, 34:17, 21:24, 13:19). В составе казанской команды наиболее результативным игроком стал форвард Марио Хезонья, который набрал 18 очков.

УНИКС одержал победу в серии со счетом 3:0. Тогда в полуфинал также вышли московский ЦСКА, «Локомотив-Кубань» из Краснодара и петербургский «Зенит».

Диана Жиленкова