«Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС проиграл «Зениту» в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 67:76 в пользу хозяев (15:21, 18:19, 14:20, 20:16).
Сейчас счет в серии стал 1-1. Следующий матч состоится в Казани 11 мая.
6 мая казанцы обыграли «Зенит» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 74:65.
Татьяна ЛеухинаСпортБаскетбол Татарстан
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