Новости спорта

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

17:59, 08.05.2022
«Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС проиграл «Зениту» в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 67:76 в пользу хозяев (15:21, 18:19, 14:20, 20:16).

Сейчас счет в серии стал 1-1. Следующий матч состоится в Казани 11 мая.

6 мая казанцы обыграли «Зенит» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 74:65.

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также