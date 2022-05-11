Минниханов: товарооборот между Татарстаном и Чувашией составляет порядка 8 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Чувашии Олегу Николаеву медаль «100 лет образования ТАССР». Также он поблагодарил коллегу за внимание к укреплению сотрудничества с республикой.

В свою очередь, Николаев вручил Минниханову памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как отмечает пресс-служба президента Татарстана, глава Чувашии прибыл в Казань для участия в торжественном мероприятии, посвященном этой дате.

Фото: president.tatarstan.ru

В ходе встречи Минниханов сообщил, что товарооборот между Татарстаном и Чувашией составляет порядка 8 млрд рублей. Например, республика поставляет грузовые автомобили, дизельное топливо и бензин, азотные удобрения, стекло и др. А из Чувашии завозят продукты питания, обувь и трикотаж, каустическую соду, сантехнику и другие товары.

Как отметил президент Татарстана, республика заинтересована в развитии сотрудничества. Одними из ключевых направлений являются образование и наука, медицина, а также молодежная политика и туризм.

Недавно Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мьянму. На заседании круглого стола с представителями деловых кругов двух государств стало известно, что товарооборот с Татарстаном в 2021 году составил $379,2 тысячи.

Диана Жиленкова