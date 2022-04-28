Товарооборот Татарстана и Мьянмы в 2021 году составил $379,2 тысячи

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Товарооборот Татарстана и Мьянмы по итогам 2021 года составил $379,2 тысячи, сообщил на заседании круглого стола с представителями мьянманских и татарстанских деловых кругов президент РТ Рустам Минниханов.



Еще в 2016 году товарооборот составлял $1,6 тысячи, в 2019 году он составил $221,6 тысячи, а в 2020-м — $237,3 тысячи.

На встрече Минниханов отметил важность выстраивания контактов с представителями бизнеса и органов власти. Он отметил, что цель поездки представителей Татарстана в Мьянму — расширение экономического сотрудничества. Президент республики выразил надежду, что в ходе визита деловые круги сторон откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах.

— В последние годы мы наблюдаем рост нашего товарооборота, хотя цифра остается весьма скромной. Дальнейшему росту мог бы способствовать обмен бизнес-делегациями и взаимные поставки продукции, — сказал Минниханов.

Татарстан может предложить серьезную промышленность в части автомобиле-, авиа-, судостроения. Отдельно на заседании круглого стола презентовали возможности ПАО «КАМАЗ» и ООО «Эйдос-медицина». В завершении круглого стола состоялось подписание между Мьянской федерацией риса и АО «РАЦИН».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мьянму накануне. В международном аэропорту города Нейпьидо его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Мьянме Николай Листопадов, а также замглавы МИД страны.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы обсудил возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях.

Минниханов отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия в области «поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов».

Маргарита Головатенко