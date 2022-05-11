Кабмин России направит около 1,7 трлн рублей внебюджетным фондам на отсрочку уплаты страховых взносов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство направит около 1,7 трлн рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как рассказал премьер-министр, в конце апреля правительство по поручению президента России Владимира Путина продлило для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, сроки уплаты страховых взносов на год. Эта мера поможет существенно снизить финансовую нагрузку на компании. Средства выделены, чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы.

По мнению Мишустина, подобное решение позволит обеспечить устойчивость фондов и продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий и оказание бесплатной медицинской помощи.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале правительство России дополнительно направило более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Решение приняли в связи с распространением коронавируса и непростой эпидемиологической ситуацией. Из-за этого больше россиян стали уходить на больничный.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил представить график принятия актов для реализации закона о создании единого Соцфонда. В кабмине отметили, что объединение функций ПФР и ФСС сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан.

Дарья Акимова