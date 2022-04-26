Мишустин поручил до 5 мая представить график принятия актов для создания единого Соцфонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить график принятия актов для реализации закона о создании единого Соцфонда, сообщает «РИА Новости».



В кабмине отметили, что объединение функций ПФР и ФСС сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан, их права будут сохранены.

Ожидается, что благодаря этой инициативе:

максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57 400 рублей (сейчас — 37,9 тысячи рублей);

максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 рублей (сейчас — 435,9 тысячи рублей);

максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет до 143 500 (при стаже от 8 лет, вместо 94 700).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Минтруд России предложил создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. С 1 января 2023 года планируется ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом. Ожидается, что введение единого тарифа для соцстрахования позволит увеличить размеры пособий.

Маргарита Головатенко