Как обед «Туган Авылым» пришелся не по вкусу Госкомитету по архивному делу Татарстана

Не в ресторане отеля «Корстон», а в «Туган Авылым»

Как выяснило «Реальное время», Госкомитет Татарстана по архивному делу проиграл судебный спор своему подрядчику — казанскому ООО «Альт-Инвест». Стороны подали друг к другу встречные иски — оба касались организации питания участников Всероссийской научной конференции «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия». Первым в дело вступило ООО «Альт-Инвест». Компания потребовала обязать Госкомитет РТ по архивному делу подписать акт сдачи-приемки оказанных ею услуг и взыскать 1 157 500 рублей долга. Ведомство, в свою очередь, хотело взыскать со своего подрядчика авансовый платеж в размере 567 тысяч рублей.



Как выяснилось, история произошла в прошлом году. 13 сентября 2021 года Госкомитет заключил с «Альт-Инвестом» государственный контракт на проведение Всероссийской научной конференции «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия». Мероприятие состоялось в том же месяце — 23—24 сентября.

Однако уже 5 октября от ведомства поступила претензия — с требованием выплатить неустойку и денежную компенсацию за якобы ненадлежащее исполнение обязательств. В Госкомитете Татарстана по архивному делу заявили, что «Альт-Инвест» якобы не подобрал номера для участников конференции, не обеспечил выступление модераторов и оплату питания съехавшихся на мероприятие. Кроме того, ведомство потребовало вернуть ему сумму обеспечения исполнения контракта — 567 тысяч рублей. Однако в компании-исполнителе назвали это требование «безосновательным и незаконным».

Как установил Арбитражный суд Татарстана, организация питания обошлась дороже, чем ожидал Госкомитет РТ по архивному делу. Все потому, что кормить участников конференции пришлось в «Туган Авылым», а не в ресторане отеля «Корстон», как это планировалось. Точку питания, как выяснилось, пришлось поменять из-за того, что ассортимент продукции, предложенный в последнем, «не соответствовал техническому заданию». Госкомитет Татарстана по архивному делу заявил, что понес из-за этого убытки — 731 552 рубля. Как указывается в решении суда, фактически ведомство отказалось от подписания акта о приемке выполненных работ, «только в связи с отсутствием оплаты за питание в ООО «Туган Ресторан-Кухня».



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Суд в споре встал на сторону «Альт-Инвеста», указав Госкомитету, что он не обосновал, каким именно критериям технического задания не соответствовал ассортимент продукции, который

должен был быть использован и предложен делегатам конференции. Суд установил, что ведомство — ответчик по первоначальному иску — самостоятельно изменило условия контракта, безапелляционно для исполнителя организовав питание делегатов в обход условий контракта в другом месте.

— Более того, судом в ходе судебного заседания было установлено, что понесенные заказчиком расходы в заявленной сумме практически в 2 раза превышают сумму, которую исполнитель мог понести с учетом заложенной им сметы в случае организации им питания участников конференции, — говорится в решении Арбитражного суда Татарстана.

Архивному госкомитету придется отдать 780 тысяч

«Альт-Инвест» с остальными претензиями Госкомитета Татарстана по архивному делу также не согласился, заявив, что все «требования технического задания были исполнены и имеются подтверждающие документы с оплатой, бронированием и выставленными счетами от привлеченных соисполнителей». В компании также обратили внимание на вмешательство в ее деятельность со стороны сотрудников ведомства при оказании услуги, что противоречит не только заключенному между ними контракту, но и законодательству.

«Альт-Инвест» указал на факты, во-первых, принуждения к оплате и направления счетов и договоров от сторонних коммерческих организаций, во-вторых, предъявления чрезмерных требований к оказанию услуг и несогласования предложений, в-третьих, введения в заблуждение о возможности дополнительного прямого финансирования за услуги с улучшенными характеристиками. Также компания заявила о создании Госкомитетом препятствий и непредставлении им необходимой информации для проведения конференции.

Фото: Максим Платонов

Как указал в своем иске «Альт-Инвест», со стороны Госкомитета Татарстана по архивному делу было «необоснованное и принудительное изменение места проведения торжественного мероприятия и питания участников за несколько дней до проведения при наличии согласованной площадки».

В итоге первоначальное исковое заявление «Альт-Инвеста» удовлетворили частично. С Госкомитета Татарстана по архивному делу взыскали 780 671 рубль задолженности и госпошлину в размере почти 15,5 тысячи рублей, а также обязали его подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг. Ведомству также отказали в удовлетворении его требования о взыскании с подрядчика аванса.

Оперативно получить комментарии сторон «Реальному времени» не удалось.

Татьяна Демина