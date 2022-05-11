Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России

Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.



— Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов, — сказал он.

Мурадов также заявил, что Россия «больше не позволит попирать основополагающие права соотечественников» и «безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», сообщает «РИА Новости».

Он указал, что на территориях формируются военно-гражданские администрации, в школах появились российские учебники, а российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона.

Российские военные во время спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге и приазовскую часть Запорожской области.

Фото: wikipedia.org / AlexMorgan007

Вчера официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение дня оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 74 украинских военных объекта. В их числе по два пункта управления и склада ракетно-артиллерийского вооружения и 20 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Маргарита Головатенко