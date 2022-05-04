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Умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

09:23, 04.05.2022
Умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Фото: saligorsk.org

Умер первый глава независимой Белоруссии, один из авторов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР, — Станислав Шушкевич. О его смерти «Еврорадио» сообщила его жена Ирина.

Шушкевичу было 87 лет. С 1991 по 1994 год он был председателем Верховного Совета Белоруссии.

С 1995 года Шушкевич был депутатом Верховного Совета Белоруссии. Входил в комиссию по экономической политике и реформам.

В апреле стало известно о смерти бывшего директора Службы внешней разведки России Вячеслава Трубникова. Он возглавлял ее с января 1996 года по май 2000 года.

Маргарита Головатенко
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