Володин заявил о признании успехов спецоперации России на Украине со стороны G7

Заявление лидеров стран G7 о намерении не допустить «победы России» на Украине можно расценивать как признание успехов проведения специальной операции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Он отметил, что теперь стало ясно, почему инициативы российского президента Владимира Путина по вопросам безопасности ранее оставили без ответа.

Страны G7 планировали расширять НАТО на восток, а Россия вмешалась и разрушила эти планы, сообщает RT.

Фото: wikipedia.org

Согласно заявлению лидеров «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) намерены избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов. Лидеры стран G7 заявили, что продолжат заниматься отключением России от «ключевых сервисов», будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ «распространять свою пропаганду».

Володин сообщал, что с 2014 года против России ввели 10 128 санкций — больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования.

Маргарита Головатенко