Кремль: перенос прямых выборов губернаторов не обсуждается

Фото: Максим Платонов

В России не обсуждают вопрос об отмене прямых выборов губернаторов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Аналогичное заявление еще на прошлой неделе прозвучало от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне РБК сообщил, что сегодня, 27 апреля, Владимир Путин якобы собирается обсудить вопрос об отмене прямых выборов губернаторов. В этом случае назначение глав регионов может проходить через заксобрания. «Коммерсант» писал , что первым регионом, который может пойти на такой шаг, может оказаться Владимирская область.

В то же время «Интерфакс» сообщает, что в правительстве действительно ведутся активные обсуждения отмены прямых выборов глав регионов. Изначально речь шла о восточных и южных регионах, но систему могут расширить и на другие субъекты РФ.

Фото: Ринат Назметдинов

— Тема отмены или переноса прямых выборов губернаторов действительно активно обсуждается в органах власти, — цитирует агентство свой источник в правительстве.

Предложение об отмене прямых выборов еще в марте прозвучало от глав некоторых регионов России. Такое решение в первую очередь связано с экономическими санкциями и необходимостью экономить региональные бюджеты, а для проведения выборов требуются большие денежные затраты.

В случае отмены прямых выборов глав регионов, вопрос об их назначении могут отдать местным законодательным собраниям и парламентам. В единый день голосования в сентябре 2022 года выборы должны пройти в 14 субъектах РФ: Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областях, а также в Республике Бурятия, Карелия, Марий Эл и Удмуртской республике.

Артем Гафаров