В Кремле в ближайшие дни могут принять решение о губернаторских выборах в 2022 году

Пока нет окончательного решения по вопросу проведения губернаторских выборов в 2022 году. Решение может быть принято в ближайшие дни, сообщил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур.

— Пока еще в консультациях... Хотя и тот, и другой вариант, они подразумевают участие — либо напрямую, либо через представителей, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают вопрос об отмене прямых выборов губернаторов. Вчера СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Путин якобы собирается обсуждать этот вопрос. В этом случае назначение глав регионов может проходить через заксобрания. По данным СМИ, первым регионом, который решится на такой шаг, будет Владимирская область. Предложение об отмене выборов впервые прозвучало в марте. Решение связали с экономическими санкциями, необходимостью экономить региональные бюджеты.



В сентябре, в единый день голосования, выборы должны пройти в 14 субъектах РФ: Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областях, а также в Республике Бурятия, Карелия, Марий Эл и Удмуртской республике.

Татьяна Леухина