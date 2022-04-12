Август может стать самым пожароопасным месяцем в 2022 году

В Рослесхозе сообщили, что август этого года может стать самым пожароопасным месяцем в России. Об этом пишет ТАСС.

В апреле значения параметров пожарной опасности могут превысить среднемноголетние на территории Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Тульской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областей. В зоне риска также находятся Крым, Калмыкия, Астраханская область, юг и восток Самарской области, южная часть Башкирии и восточная часть Саратовской области.

С наступлением лета уровень пожарной опасности вырастет почти во всех федеральных округах, за исключением Приволжского. Согласно долгосрочному прогнозу Рослесхоза, в октябре 2022 года лесопожарный период традиционно пойдет на спад.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил с 15 апреля начало пожароопасного сезона на территории республики. В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вошли: Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и другие места.



Кроме того, в республике до 10 мая будут проходить учения по охране лесов от пожаров. Министерство лесного хозяйства республики совместно с районными исполкомами организует площадки для забора воды пожарной техникой, а также авиационную охрану лесного фонда.



Максим Кокунин