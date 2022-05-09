В Татарстане до конца недели ожидается неустойчивая погода с дождями

Фото: Максим Платонов

Погода в Татарстане на этой неделе обещает быть неустойчивой с дождями. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 10 мая, ожидается изменение погоды — уже ночью, а также утром и днем в большинстве районов республики пройдет дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят +5..+10 градусов, максимальные температуры воздуха днем от +10 до +15 градусов.

В среду, 11 мая, неустойчивый характер погоды сохранится — на территории Татарстана ожидается облачная дождливая погода, днем с сильным ветром порывами до 15—18 м/с. Ночью температуры воздуха составят +4..+9 градусов, а днем всего +9..+14 градусов.

В четверг, 12 мая, в республике местами вновь пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 13 и 14 мая, тоже ожидается неустойчивая погода с дождями. Температуры в ночные часы составят +5..+10 градусов. Днем 13 мая ожидается +12..+17 градусов, 14 мая от +14 до +19 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В День Победы, 9 мая, дождей не прогнозировалось: сегодня республика располагается на западной периферии антициклона. На преобладающей территории республики без осадков. Небольшой дождь возможен лишь в местами в крайних восточных районах из-за близости фронта. Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +21 градуса.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказывал, что начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным. Так, например, 5 мая температура воздуха составила всего +4,6 градуса, в то время как климатическая норма для этого периода — 12,5 градуса тепла.

Маргарита Головатенко