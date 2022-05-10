Reuters: Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ

Германия и Катар пока не могут договориться о поставках сжиженного природного газа (СПГ) — страны испытывают трудности в переговорах, сообщает RT со ссылкой на Reuters.



Согласно информации источников издания, основные разногласия наблюдаются в вопросах, касающихся условий поставок и сроков контракта.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек договорился с Катаром о сотрудничестве в сфере энергетики. Договоренности предусматривали возможность поставок СПГ в Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале мая заявлял, что Германия, Финляндия и Швеция намерены стать независимыми от импорта энергоресурсов. Как отметил канцлер, Германия также планирует отказаться от российской нефти к концу текущего года, от газа — к лету 2024 года

Маргарита Головатенко