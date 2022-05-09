Макрон: мир после украинского конфликта необходимо строить при участии России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договориться о мире после окончания украинского конфликта необходимо за столом переговоров с участием России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, нельзя допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Он также отметил, что условия мирных переговоров должны будут определять Россия и Украина. Это должно быть сделано без отрицания или унижения кого-то из сторон.

Макрон добавил, что предстоящие недели и месяцы будут сложными, и от Европы потребуются необходимые усилия и единство.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Макроном. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Украине. Так, он изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, отметив, что Москва открыта к диалогу.

Дарья Акимова