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В День Победы в Татарстане местами ожидается дождь и до +21 градуса

06:28, 09.05.2022
В День Победы в Татарстане местами ожидается дождь и до +21 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 9 мая, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами в восточных районах РТ небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +16 до +21 градуса. В Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +19 до +21 градуса.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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