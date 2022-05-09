В День Победы в Татарстане местами ожидается дождь и до +21 градуса
В понедельник, 9 мая, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами в восточных районах РТ небольшой дождь.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +16 до +21 градуса. В Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +19 до +21 градуса.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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