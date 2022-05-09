На ремонт восьми школ Татарстана выделят 206 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в этом году планируют отремонтировать еще восемь школ. На эти цели из республиканского бюджета направят 206 миллионов рублей.

Отремонтировать планируется следующие объекты:

Средняя общеобразовательная школа №8 в Елабуге по проспекту Мира, 59

Мичанская основная общеобразовательная школа по ул. Школьная, 10 в селе Старый Мичан Сабинского района РТ.

В еще шести татарстанских школах кроме ремонта их зданий запланировано и благоустройство прилегающей территории. В списке указаны следующие объекты:

Гимназия-интернат №34 на проспекте Шинников, 23А в Нижнекамске.

Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями по улице Ленина, 67 в Чистополе.

Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» по ул.Дзержинского, 3 в Болгаре.

Казанская школа-интернат №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья по улице Окольная, 25.

Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н.А.Галлямова, по улице Рахимова, 23А в Казани.

Здание оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» республиканского олимпиадного центра по ул.Прибольничная, 15 в Казани.

Самый дорогостоящий объект — гимназия-интернат №34. На ее ремонт выделят 130 миллионов рублей. Там планируется обновить ограждение, полы, кровлю, окна и т.д. Работы затронут также охранно-пожарную сигнализацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дешевле всего обойдется ремонт Республиканской специальной общеобразовательной школы имени Н.А.Галлямова в Казани. На нее предусмотрели всего 100 тысяч рублей. Там запланирован лишь комплекс работ по устройству пожарной сигнализации.

Подрядчика ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Ремонт требуется завершить до 1 декабря 2022 года.

К концу февраля 2022 года Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана разместило тендеры на ремонт школ на общую сумму 3,82 миллиарда рублей. Финансировать обновление школ планировалось из республиканского бюджета. В списке указывались почти 70 школ.



В Казани тем временем продолжают усиливать безопасность образовательных учреждений. По плану в этом году в 154 школах и 304 детских садах появится специальная охранная сигнализация. Установить и отремонтировать ограждения, калитки и ворота планируется на 376 объектах, а в 103 школах и 319 детсадах появится оборудование с системой экстренного оповещения при ЧС.

Татьяна Демина