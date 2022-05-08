В МЧС заявили об ухудшении обстановки с пожарами в Сибири из-за праздничных дней

Фото: Максим Платонов (архив)

В Сибирском федеральном округе обстановка с природными пожарами усугубилась из-за праздников. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Одновременно за сутки произошло 273 пожара, на которые среагировали местные гарнизоны. Группировку усилили и федеральными структурами.

Сегодня глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян прибыли в Красноярский край, где бушуют масштабные природные пожары.

По данным ТАСС, в результате пожаров пострадали 60 населенных пунктов и два садовых товарищества. Огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Жертвами стали пять человек, еще 14 человек пострадали.

В Рослесхозе предупреждали, что август этого года может стать самым пожароопасным месяцем в России. В апреле значения параметров пожарной опасности могут превысить среднемноголетние на территории Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областей.



Татьяна Леухина