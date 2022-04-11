В Южной Осетии пройдет второй тур выборов президента

Президентские выборы в Южной Осетии состоятся в два тура, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.

По ее словам, повторное голосование назначено в соответствии со статьей 50 Конституционного закона Южной Осетии. Согласно предварительным данным, 36,9% голосов набирает лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. За ним следует нынешний президент республики Анатолий Бибилов с 33,5% голосов.

Фото: ru.wikipedia.org (на фото — Анатолий Бибилов)

Бибилов и Гаглоев примут участие во втором туре президентских выборов, который состоится не позднее чем через 15 дней со дня оглашения итогов голосования. По итогам обработки 95% протоколов явка на выборах составила 74,28%, передает ТАСС.

Помимо Бибилова и Гаглоева, на пост президента Южной Осетии также претендовали депутат Гарри Мулдаров, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев и вице-спикер парламента Александр Плиев. Накануне президентские выборы в республике признали состоявшимися.

Президентские выборы тем временем проходят и во Франции. После подсчета 97% протоколов лидирует нынешний президент Эммануэль Макрон — он набирает 27,6% голосов. За ним следует кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,41%). Третье место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Диана Жиленкова