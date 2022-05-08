За сутки в Казани произошло 105 ДТП

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 105 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случилось два наезда на пешехода, одно — на препятствие и два столкновения. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали пять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у одного человека не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного горожанина.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Госкомитете Татарстана по биоресурсам сообщили, что в республике участились случаи наезда на диких животных. Наибольшая вероятность их миграции существует вблизи заповедников, заказников или в лесной местности.

Диана Жиленкова