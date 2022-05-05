В Татарстане участились случаи наезда на диких животных

За последнюю неделю в Менделеевском и Елабужском районах Татарстана зафиксировали случаи наезда на диких животных. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.

— С наступлением теплой погоды и в связи с сезонной миграцией, на проезжей части появляются дикие животные, которые нередко становятся причиной ДТП, — говорится в заявлении.

Автовладельцев призвали соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, а также не пропускать знаки, оповещающие о местах возможной миграции диких животных. Также рекомендуется ездить в светлое время суток.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Наибольшая вероятность миграции диких животных существует вблизи заповедников, заказников или в лесной местности. О произошедшем ДТП или обнаружении раненого или погибшего животного необходимо сообщить по телефону экстренной службы 112.

По итогам 2021 года на дорогах Татарстана произошло 150 ДТП с участием диких животных. Чаще всего жертвами становились лоси, косули и кабаны. Большинство аварий произошли в темное время суток.

Диана Жиленкова