В Великобритании зафиксировали случай заражения человека оспой обезьян

Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием — оспой обезьян. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

Пациент недавно посещал Нигерию. Власти предположили, что заразиться этим вирусом он мог там.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заразившийся находится в больнице. Эксперты свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным, пишет ТАСС.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

В конце апреля ВОЗ зафиксировала 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира. Большинство случаев (114) выявили в Великобритании, еще 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, 9 — в США, 6 — в Дании. Также сообщается о зарегистрированных случаях в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.



Татьяна Леухина