В Отарах загорелись два частных дома, один человек погиб

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В казанском поселке Отары загорелись два рядом стоящих частных дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что горели два дома с пристроенными гаражами. Хозяева сообщили, что все люди покинули жилища.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Одному мужчине стало плохо, прибывшие медики констатировали смерть, не связанную с воздействием опасных факторов пожара. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

На тушение пожара и защиту соседнего дома поданы 3 водяных ствола. Пожарные сняли угрозу перехода огня на соседний дом. В гараже находятся три газовых баллона.

Утром в Азнакаево произошел пожар в жилом доме. Из огня спасли мужчину 1967 года рождения.



Татьяна Леухина