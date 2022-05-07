Зарплата Семенова в «Ак Барсе» составит 65 миллионов рублей за сезон

Новичок «Ак Барса» Кирилл Семенов будет получать в казанском клубе 65 миллионов рублей за один сезон. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 27-летний центральный нападающий выступал за «Авангард» и «Торонто». В канадской команде он сыграл лишь в 3 матчах, набрал 0 очков и заработал «-2» показателя полезности. После возвращения из НХЛ, он провел 8 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф он сыграл 13 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Эрик Добролюбов