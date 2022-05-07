В МИД России сообщили о нападении в Берлине на дом, где жили российские журналисты

В Берлине напали на жилой дом, где проживают сотрудники корпунктов российских СМИ в Германии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

По данным ведомства, в здании разбили окно. Позднее было найдено самодельное взрывное устройство. Сотрудников СМИ и их родственников эвакуировали. На место происшествия прибыли полицейские и саперы.

— Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения, — говорится в заявлении МИД России.

Фото: pixabay.com

В ведомстве потребовали от властей Германии и других стран Евросоюза и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов их семей. По данным МИД, немецкие власти должны тщательно расследовать это преступление.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. По ее словам, в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал.

Диана Жиленкова