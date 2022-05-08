Исследование: в первом квартале 2022 года средний платеж за ЖКУ в России превысил 3,7 тысячи рублей

В России по итогам первого квартала текущего года средний платеж за жилищно-коммунальные услуги составил 3 722 рубля, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таковы результаты исследования банка «Русский стандарт».



Согласно данным кредитной организации, средний чек за ЖКУ в мобильном банке RSB Mobile в Москве за указанный период составил 3 728 рублей. А в Санкт-Петербурге этот показатель оценивается в 4 238 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Наиболее активное снижение среднего чека за ЖКУ зафиксировали в трех российских городах. Например, в Пензе средний платеж составил 599 рублей, в Туле — 716 рублей, а в Тюмени — 4 208 рублей, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что жители Татарстана задолжали за услуги ЖКУ 8,7 млрд рублей. Также объем просроченных долгов за газ со стороны организаций ЖКК оценивается в 296 млн рублей, а общая задолженность за электроэнергию достигла 64 млн рублей.

Диана Жиленкова