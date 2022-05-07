Жители Татарстана задолжали за услуги ЖКХ 8,7 миллиарда рублей

Задолженность за услуги ЖКХ превысила 8,7 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 апреля общая сумма задолженности населения за поставленные жилищно-коммунальные услуги составила 8,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Помимо этого, объем просроченных долгов за газ со стороны организаций ЖКК к 1 мая текущего года оценивается в 296 млн рублей. А общая задолженность за электроэнергию снизилась за год на 41 млн рублей, на данный момент она составляет 64 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru

План по жилищному строительству выполнен почти на 49%

Тем временем план по жилищному строительству в Татарстане выполнен почти на 49%, или 1,3 млн «квадратов». Так, в секторе социальной ипотеки работы завершены на 66%, сдано практически 100 тысяч кв. м жилья. А план программы обеспечения жильем отдельных категорий населения выполнен на 51%. На данный момент уже готовы более 6,3 тысячи домов.

Как сообщает пресс-служба президента республики, в коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в почти 42%. Строительство зданий исполкомов завершено на 27%, фельдшерско-акушерских пунктов — на 16%.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, строительство детских оздоровительных лагерей выполнено на 18%. Продолжаются работы и на спортивных объектах. В Татарстане возводят шесть новых крытых футбольных манежей, а также лыжную базу с мебелью, инвентарем и оборудованием.

Программа обеспечения жильем молодых семей выполнена на 93%

Также реализуется программа обеспечения жильем многодетных семей, которые воспитывают пять и более детей. На данный момент из 25 оформленных сертификатов реализованы два.

На 93% завершена программа обеспечения жильем молодых семей. Оставшиеся средства поступят в районы республики в этом месяце. В целом в текущем году жилье в рамках программы получат 50 семей.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом году в республике запланировали построить 2,75 млн «квадратов» жилья. А по итогам прошлого года реализованы 12 федеральных проектов и 44 республиканские программы строительства и капремонта.



Диана Жиленкова