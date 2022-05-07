Волго-Вятский банк Сбербанка одобрил бизнесу льготное кредитование на сумму более 70 млрд рублей

Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» одобрил бизнесу более 70 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки, которые были запущены с февраля 2022 года. Сумма заключенных кредитных договоров по льготным программам превысила 57 млрд рублей.

Наибольшая сумма — более 44 млрд рублей — одобрена по программе Минпромторга для кредитования системообразующих предприятий. По ней уже заключено договоров на сумму более 43 млрд рублей.

По программе Минсельхоза для поддержки системообразующих предприятий одобрено 16 млрд рублей кредитов и заключено договоров на 5,5 млрд рублей.

По программам поддержки малого бизнеса Сбербанк одобрил заявок и заключил кредитных договоров на сумму более 7,7 млрд рублей.

Кроме этого, компаниям малого и микробизнеса Сбербанк провел реструктуризацию действующих договоров на сумму более 5,9 млрд рублей. Для остальных сегментов (средние, крупные, крупнейшие клиенты) Сбербанк произвел реструктуризацию на сумму 75,6 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

— Наиболее востребованной мерой поддержки для крупных клиентов стала программа кредитования системообразующих компаний от Минпромторга и Минсельхоза. Волго-Вятский банк вместе с властями регионов провел большую работу по расширению списка системообразующих предприятий. В их число дополнительно включены 66 наших клиентов. Сейчас в этом списке 156 предприятий, являющихся клиентами Волго-Вятского банка, и они либо уже получили поддержку, либо получат ее в ближайшее время.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»