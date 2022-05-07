В Казани запустили «Трамвай Победы»

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В столице Татарстана по маршруту №5 запустили «Трамвай Победы» с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



— Все они отдали долг Родине, боролись за свои семьи, прошли самые жестокие испытания. Мы хотим, чтобы жители Казани знали своих героев и чтили память, — говорится в заявлении.



Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Среди ветеранов есть те, кто отдал многие годы предприятию и внес большой вклад в развитие казанского электротранспорта. Отмечается, что на тематическом трамвае рядом с бортовым номером также находится поздравление с Днем Победы.

Вчера сообщалось, что в Кировском и Московском районах Казани автобусные остановки оформили в честь героев Великой Отечественной войны. Также в городе в День Победы планируют открыть памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову.

Напомним, 9 мая в столице Татарстана состоится ряд мероприятий, среди которых: церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы, парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений и др. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова