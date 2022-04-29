УНИКС обыграл «Автодор» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл саратовский «Автодор» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра состоялась в Саратове и завершилась со счетом 88:79 (20:19, 34:17, 21:24, 13:19) в пользу казанских баскетболистов.

В составе УНИКСа наиболее результативным игроком стал форвард Марио Хезонья (18). В команде противника больше всего очков набрал Никита Михайловский (26).

Казанская команда выиграла серию со счетом 3-0. Также в полуфинал вышли московский ЦСКА, «Локомотив-Кубань» из Краснодара и петербургский «Зенит», передает «РИА Новости».

Несколько дней назад УНИКС обыграл «Автодор» со счетом 97:59. А в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ казанские спортсмены разгромили саратовскую команду со счетом 106:76.

Диана Жиленкова