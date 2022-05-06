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Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

17:54, 06.05.2022 1
Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru

Вечером на дорогах столицы Татарстана образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», образовавшиеся пробки оцениваются в 7 баллов.

В основном движение затруднено в центре города. Заторы наблюдаются на улицах Лево- и Право-Булачной, Пушкина, Дзержинского, Бутлерова, Карла Маркса, Тихомирнова, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Достоевского, Аделя Кутуя, Вишневского, Гвардейской и других.

Фото: скриншот

Также движение затруднено на улицах Краснококшайской, Копылова, Петра Витера, Мира, Аграрной, Академика Завойского, Ломжинской, а также на проспектах Победы, Ибрагимова, Ямашева и Мамадышском тракте.

Неделю назад в Казани по улице Вишневского произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. В результате образовалась сильная пробка, которая растянулась почти на пять километров.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:36
    Для предпраздничной пятницы это еще мало
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