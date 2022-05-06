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Разработчикам из России запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play

16:40, 06.05.2022
Разработчикам из России запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play
Фото: flickr.com

Google с 5 мая запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в маркетплейсе Google Play. Об этом сообщили в компании.

Если приложение критически важно для пользователей, то разработчики могут сделать свое предложение бесплатным или удалить платную подписку на время этой паузы, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

В конце марта Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир». После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян. Позже пользователей из РФ предупредили о том, что их подписка на сервис One будет отменена.

Татьяна Леухина
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