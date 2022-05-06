Разработчикам из России запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play
Google с 5 мая запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в маркетплейсе Google Play. Об этом сообщили в компании.
Если приложение критически важно для пользователей, то разработчики могут сделать свое предложение бесплатным или удалить платную подписку на время этой паузы, передает «РИА Новости».
В конце марта Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир». После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян. Позже пользователей из РФ предупредили о том, что их подписка на сервис One будет отменена.
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