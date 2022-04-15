Google заявила об отключении подписки на хранилище One для пользователей из России

Российских пользователей Google предупредили о том, что их подписка на сервис One будет отменена. Об этом сообщает «РИА Новости».

В качестве причины в компании сообщили, что «обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится». Так американская корпорация отменила возможность, которой россияне пользовались с 10 марта.

Фото: wikimedia.org

После приостановки транзакций Google Pay, оставался вариант с оплатой подписки через приложение Google One на iOS со счета мобильного телефона. Теперь, после завершения оплаченного периода, пользователя переведут на бесплатные 15 ГБ.

В конце марта Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир». После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян.



Татьяна Леухина