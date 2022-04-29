Силуанов: российский бюджет выдержит снижение потребления Европой газа

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет страны выдержит снижение потребления Европой российского газа. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы Минфина, ведомство балансирует бюджет с учетом изменения ситуации. Он отметил, что в ближайшее время Европа точно не сможет отказаться от российского газа, и поставки будут сохранены.

Также Силуанов рассказал, что при учете бюджета на будущие периоды Минфин учитывает снижение газовых поставок европейским странам. Однако ведомство рассчитывает на увеличение объемов поставок по другим направлениям, таким как восточное.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Силуанов допустил, что в этом году в России добыча нефти может снизиться на 17%. По его словам, если западные страны будут отказываться от нее, РФ будет искать другие источники потребления своих энергоносителей.

Дарья Акимова