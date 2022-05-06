В Татарстане спрос на земельные участки за первый квартал 2022 года увеличился на 7%

Спрос на земельные участки в Татарстане за первый квартал 2022 года увеличился на 7%. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Недвижимость».

При этом за год интерес к покупке земли у жителей республики снизился на 10%. В целом по России за первый квартал этого года спрос на участки вырос на 12%. Заметно увеличился он в Томской области — на 54%, Новосибирской — на 48%, Алтайском крае — на 39%. Кроме того, средняя стоимость квадратного метра земельного участка в Татарстане за год поднялась на 20%, а за квартал — на 10%, до 60 тысяч рублей.

Особенно возросла популярность земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП). За этот квартал спрос на них составил 10%. Также более востребованными стали участки под индивидуальное жилищное строительство — на 9%.

Фото: pixabay.com

Накануне стало известно, что в Татарстане с начала текущего года количество земельных участков, пригодных для жилищного строительства, увеличилось с 17 до 30. Общая их площадь составила более ста гектаров.



Дарья Акимова